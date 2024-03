Ohrfeige, Wutrede, Knutscher: Die grössten Aufreger der Oscars

Eine schallende Schelle

Der bislang grösste Aufreger in der Historie der Oscars ist zugleich der jüngste: Als Laudator Chris Rock 2022 spontan einen mittelmässigen, letztendlich aber recht harmlosen Witz über die Glatze von Jada Pinkett Smith (52) riss, konnte deren Ehemann Will Smith nicht an sich halten. Bekanntlich stürmte er auf die Bühne und schlug dem Comedian ohne Vorwarnung ins Gesicht. Der Vorfall war derartig unfassbar, dass das Live–Publikum vor Ort und vor den Fernsehgeräten zunächst noch dachte, es handele sich dabei wohl um eine einstudierte Nummer. Erst als Smith auch noch von seinem Sitz aus in Richtung des perplexen Rock giftete, wurde klar: Hier ist gerade ein Skandal geschehen, der den gesamten Abend, alle Gewinnerinnen und Gewinner und vor allem Will Smiths Karriere für immer überschatten wird.