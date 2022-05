OK KID: Pandemie geht als «Kommunikations-Fail in die Geschichte ein»

OK KID zeigen mit ihrem neuen Album «DREI», das am 13. Mai erscheint, mal wieder Haltung: Es geht um die aktuellen Krisen in der Welt, die Spaltung der Gesellschaft, toxische Männlichkeit und mentale Gesundheit. Auf Ironie und Satire haben die drei Bandmitglieder dieses Mal verzichtet: «An den aktuellen Krisen ist nichts lustig», erklärt Sänger Jonas Schubert im Interview mit spot on news. Ausserdem erzählt er, warum die Kommunikation in der Corona-Pandemie als «Fail in die Geschichte» eingehen wird und warum es einen grossen Effekt hätte, wenn Helene Fischer (37) «sich aktiv gegen die AfD stellen würde».