Olaf Scholz jetzt bei TikTok: Tanzen möchte der Kanzler aber nicht

Scholz selbst kommt im ersten TikTok nicht zu Wort, ist in dem komödiantischen Clip aber kurz zu sehen. Auf dem Konkurrenzdienst X ist der Kanzler zu Scherzen aufgelegt: «Ich tanze nicht. Versprochen. #TikTok» Damit spielt er darauf an, dass die Plattform vorwiegend mit kurzen Clips bekannt wurde, in denen Nutzerinnen und Nutzer sich oftmals tanzend mit Lippensynchronisationen von Liedern zeigten.