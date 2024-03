Olaf Scholz: Privataudienz beim Papst

Papst Franziskus (87) hat Bundeskanzler Olaf Scholz (65) am Samstag (2. März) im Vatikan begrüsst. Das Kirchenoberhaupt hat Scholz zu einer Privataudienz empfangen. Auf X (vormals Twitter) heisst es zu mehreren Bildern von dem Treffen der beiden: «Ein wichtiges Gespräch in schwierigen Zeiten: Papst Franziskus und ich haben uns über die grossen Herausforderungen unterhalten – den Ukraine–Krieg, die Lage in Nahost und wie wir Frieden und Sicherheit in der Welt gewährleisten können. Vielen Dank für die Audienz!»