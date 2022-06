Olaf Scholz trifft König Felipe und Königin Letizia in Madrid

Der G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern hat jüngst sein Ende gefunden, da ging es für Bundeskanzler Olaf Scholz (64) auch schon weiter nach Spanien. Beim Nato-Gipfel in Madrid ist der SPD-Politiker am Dienstag von König Felipe VI. (54) und Königin Letizia von Spanien (49) im Königspalast herzlich empfangen worden, wo die spanischen Royals zum grossen Gala-Dinner eingeladen haben.