«Oldboy»-Regisseur Park Chan-wook wird Jurypräsident in Cannes

Der Regisseur freut sich bereits auf seine Aufgabe. «Das Filmtheater ist dunkel, damit wir das Licht des Kinos sehen können. Wir schliessen uns im Kino ein, damit unsere Seelen durch das Fenster des Films befreit werden», sagt der Regisseur. «Im Kino eingeschlossen zu sein, um Filme zu sehen, und erneut eingesperrt zu sein, um mit den Mitgliedern der Jury zu diskutieren – doppelt freiwillig eingeschlossen zu sein, erwarte ich mit grosser Vorfreude.»