Oli.P: «Kleines Wunder» in seinem Leben hat mit seiner Frau zu tun

«In Berlin schlagen unsere Herzen»

Aber auch andere persönliche Themen spricht der Sänger in seinem mittlerweile neunten Studioalbum an. In «Adrenalin» geht es um seine Heimatstadt Berlin. «Meine Frau und ich leben seit ein paar Jahren wieder in der Hauptstadt», erzählt der 46–Jährige. «Das ist unsere Heimat. Pauline im Osten geboren, ich im Westen. Hier schlagen unsere Herzen.» Passend dazu hat Oli.P auch seinen zehnten Hochzeitstag im vergangenen August in Berlin verbracht. «Wir haben unsere besten Freunde zum Justin–Timberlake–Konzert eingeladen. Das hat Spass gemacht.» Nach zehn Ehejahren sei das Paar «immer noch voller Liebe. Das wird eher mehr, als weniger!» Und was ist sein Rezept für eine langjährige Partnerschaft? «Ohne echte Liebe, Offenheit, Respekt, Leidenschaft und Vertrauen wird es eher nicht klappen.»



Auf «Wunder» hat ebenso eine neue Version von «Flugzeuge im Bauch» Platz gefunden. Mit dem Lied stürmte Oli.P vor 26 Jahren die Charts. «Dieses Lied hat mein Leben zu dem gemacht, was es ist. Ich bin einfach nur sehr dankbar», blickt er zurück. Der Song hat heute noch einen festen Platz in seinem Programm. «Ich habe im Jahr circa 120 Auftritte. Bei jedem Auftritt singe ich den Song zweimal. Es macht mit immer noch verdammt viel Spass. Ich würde mich freuen, wenn das auch in 26 Jahren noch so wäre.» Mit «Marty McFly» macht er ebenfalls deutlich, dass er sich gerne an die 80er und 90er zurückerinnert. «Wie sich Kindheit und Jugend angefühlt haben. Es war einfach eine tolle Zeit. Und mit alten Songs, Spielzeug oder Anziehsachen von damals hat man quasi eine kleine Zeitmaschine.»