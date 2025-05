Oli.P und seine Ehefrau: Zurück ins Leben nach ihrer Hirntumor-OP

Oli.P war immer an ihrer Seite

Für Ehemann Oli.P war diese Zeit selbstverständlich ebenfalls herausfordernd. «Es war viele Jahre das beherrschende Thema und ich bin froh, dass Pauline sich ihr Leben zurückgeholt hat», so der ehemalige «GZSZ»–Schauspieler in dem Gespräch. Seine eigene Rolle sehe er vor allem darin, eine verlässliche Stütze zu sein und seiner Frau Sicherheit zu geben, dass ihre Liebe nicht unter der Krankheit leiden werde: «Das war davor bei 100 Prozent, währenddessen bei 100 Prozent und ist jetzt immer noch bei 100 Prozent.» Pauline Petszokat habe deshalb auch nie an der Beziehung gezweifelt, wie sie betont – sie habe immer gewusst, dass er «der positive Part an der Seite» ist.