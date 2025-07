Oliver Masucci über Dreh in Israel: «Es war teilweise surreal»

Hatten Sie Angst um Ihr Leben?

Masucci: Nein. Wahrscheinlich, weil es für alle um mich herum normal war, im Kriegszustand zu leben. Und ich hatte keine Zeit für Angst: Ich war damit beschäftigt, in einer Sprache zu drehen, die ich zuvor nie gesprochen hatte. Ausserdem hatte ich so ein naives Vertrauen, dass es schon gut ausgeht. Aber man spürt, wenn es gefährlich wird. Ich habe in Tel Aviv im 21. Stock gewohnt, die Schutzräume befanden sich in den Zwischengeschossen. Eines Morgens bei Sonnenaufgang gab es Luftalarm. Meine Freundin weckte mich, und wir wussten: Wir haben 90 Sekunden, um in den Schutzraum zu kommen. Aber: Was zieht man da an? Nimmt man den Laptop mit? Wasser? Wir wussten ja nicht, wie lange das dauert. Als wir dann endlich beim Bunker waren, kamen uns die Nachbarn in Pyjamas schon entgegen, auf dem Rückweg ins Bett. Man gewöhnt sich dran. Einmal sassen wir in einem Restaurant, als die Sirenen in der ganzen Stadt ertönten. Alle standen plötzlich auf, gingen ruhig, aber zügig runter in den nächsten Schutzraum. Da haben wir dann 15 Minuten verbracht, neue Leute kennengelernt, dann war der Alarm vorbei. Und man setzt sich wieder an seinen Tisch. So lebt man dort.