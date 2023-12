Oliver Masucci wird zu Severus Snape

Wann geht es los mit den Proben?

Masucci: Mitte Februar fange ich an zu proben. Ab 29. Februar spiele ich zehn Vorstellungen als Snape. Und dann gucken wir weiter. Das passt so wunderbar für mich: Es ist die Zauberwelt, in der ich als Fan angefangen habe, und dann in «Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse» selbst als Oberhaupt der Zauberer in die magische Welt eingetreten bin. Jetzt stehe ich in so einer tollen Show auf der Bühne, das ist eine Win–Win–Situation für uns alle.