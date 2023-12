Oliver Pocher: Das denkt er über den Ehevertrag mit Amira

Erster Flirt mit Platzwunde auf der Stirn

Es war demnach ein rauer Winterabend im Februar des Jahres 2009. Pocher war frisch von seiner langjährigen Lebensgefährtin, Ex–Bachelorette Monica Ivancan (46), getrennt. Nach einem Tour–Auftritt betrat er schwungvoll ein Berliner Promi–Lokal – und zwar im Windschatten von Box–Legende Wladimir Klitschko (47). Im Gefolge des Box–Riesen traf ihn die Schwingtür am Eingang des Lokals so unvermittelt an der Stirn, dass er eine Platzwunde davontrug. «Alles war voller Blut. Damals wurden mir Handtuch und Eiswürfel gereicht. So bin ich dann an eurem Tisch vorbei.» Meyer–Wölden erinnert sich: «Am selben Abend fand die ‹Cinema for Peace–Gala› in Berlin statt.» Sie sass mit Designer Michael Michalsky (56), Jenny Elvers (51) und Model Shermine Shahrivar (41) zusammen. «Du sagtest zu uns: ‹Da sitzen drei Monate Stand–up–Programm an einem Tisch.›»