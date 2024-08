Oliver Pocher erinnert sich im Podcast an Hochzeit mit Amira

Aber was läuft da eigentlich mit Sandy?

Zwar fällt der Name Amira in der Podcast–Episode noch ein paar Mal, im Publikum, das Pocher und Meyer–Wölden Fragen stellen durfte, herrschte aber offensichtlich auch Interesse daran, wie es denn eigentlich zwischen dem Komiker und seiner ersten Ex–Frau mittlerweile so aussieht. «Wie würdet ihr euren Status so beschreiben, up to date?», fragte einer der Anwesenden. «Unser Status ist ‹glücklich geschieden›», antwortet Pocher. Durch den gemeinsamen Podcast habe sich aber «eine zusätzliche Nähe aufgebaut».