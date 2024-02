Oliver Pocher: Erst Wiener Opernball, dann Auftritt in Las Vegas

«Wir werden eine geile Show machen. Es wird ein paar Überraschungsgäste geben, es wird gezaubert, es wird gelacht. ‹The Love Kasper› goes international», fügte Pocher im Hinblick auf sein Bühnenprogramm «Der Liebeskasper» an. Er wolle jetzt auch international unterwegs sein. «Ich habe kein Bock mehr, nur Deutschland, Österreich, Schweiz, das ist mir zu klein. Ich will mehr», fügte er witzelnd an. In der Nacht vom 11. auf den 12. Februar 2024 wird in Las Vegas der Super Bowl ausgetragen. Das Endspiel der Saison 2023 der National Football League (NFL) geht im Allegiant Stadium in Paradise, der Heimstätte der Las Vegas Raiders, über die Bühne.