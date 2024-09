Oliver Pocher: Ex-Frau Amira hat «keinen Anspruch» auf Kindergeld

Pocher kommt zunächst jedoch auf das «Namensgequatsche» zu sprechen – denn seine Ex–Frau heisst zumindest inoffiziell nicht mehr Amira Pocher, sondern Amira Aly. Im August hatte sie an der TV–Show «Schlag den Star» unter ihrem neuen alten Namen teilgenommen und ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro gewonnen. «Also auch fachlich ist der [Name] ja noch gar nicht durch», meint Pocher jetzt. «Da muss sie wieder auch zum Standesamt, der muss erst anerkannt werden. Aber im Prinzip ist sie eigentlich auch jetzt noch Amira Pocher, bis der Name im Standesamt eingetragen ist, geändert worden ist, das Ganze drumherum.» Es sei ein Prozedere, das mehrere Wochen in Anspruch nehme.