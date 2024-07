Oliver Pocher feiert nach der Scheidung bei Rammstein-Konzert

Comedian veralbert bei Rammstein Taylor–Swift–Fans

Nur kurze Zeit nach der Scheidungs–News meldete sich der Comedian in seiner Instagram–Story mit mehreren Clips von der Rammstein–Show in der Veltins–Arena in Gelsenkirchen. Dort gibt die Band insgesamt fünf Konzerte. Pocher war beim dritten Termin dabei – und witzelte dazu im sozialen Netzwerk: «Zur Feier des Tages nochmal zu Taylor Swift.» Dazu trug er auch ein Shirt des US–amerikanischen Superstars. Damit spielte er darauf an, dass er vor eineinhalb Wochen bei der US–Ikone im selben Stadion war und dort mit einem Rammstein–Shirt für Empörung unter den vielen weiblichen Fans sorgte.