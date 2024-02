Oliver Pocher in Miami: «Schwarze Augenringe» dank Patchwork-Urlaub

So denkt Oliver Pocher über die Kritik an seinem Familien–Post

In Florida hat Pocher bislang mit seinen Kindern ein aufregendes, aber auch strenges Programm. So war die Familie bereits in den Everglades und beobachtete dort Alligatoren. Auch ein Besuch in den Universal Studios stand schon auf dem Zettel. Offenbar geht aber das Pensum nicht ganz spurlos an Oliver Pocher vorbei: «Du hast schwarze Augenringe und hast im Durchschnitt vielleicht drei Stunden geschlafen», sagt Meyer–Wölden ihrem Ex–Mann nicht recht schmeichelhaft ins Gesicht. Bei aller Anstrengung wissen die beiden aber natürlich auch ihr Privileg zu schätzen: Viele andere Kinder könnten solche Dinge ihr ganzes Leben nicht erleben, was ihre Kinder in wenigen Tagen zu Gesicht bekämen.