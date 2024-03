Oliver Pocher ist noch «nicht bereit für eine neue Liebe»

Bei ihm ist das anders, behauptet Pocher. Er sei schliesslich ein «alter Romantiker». Daraufhin bricht Meyer–Wölden in Gelächter aus. «Seit wann bist du denn romantisch?», fragt sie, obwohl sie ihn vor kurzem in einer anderen Podcast–Folge selbst als solchen titulierte. Dabei waren Pocher die Tränen gekommen, als er und Sandy sich an ihre Hochzeit erinnerten.