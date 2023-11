Oliver Pocher mit Sandy: «Kein Abrechnungspodcast» gegen Amira

Ereignisse haben Oliver Pocher «überrollt»

Oliver Pocher erklärte zunächst zur Fortsetzung: «Wir wissen ja, dass dieser Podcast normalerweise mit Amira stattfinden würde und ich ganz normal mit ihr reden würde. Dann haben uns die Ereignisse ein bisschen überrollt oder gerade auch mich, dass ich dann gucken musste, was man macht, wie man es weiter macht.» Der Podcast sei trotzdem ein total wichtiges Medium und Baustein, «von dem was ich so mache. [...] Dann konnten wir nicht weitermachen und dann musste entschieden werden und Podimo hat sich weiter eine Mann–Frau–Konstellation gewünscht, weil das ja auch viele Themen beinhaltet.» Weiter witzelte Pocher und richtete das Wort an Sandy Meyer–Wölden: «Dann konnte ich ja die Ex–Frauen durchgehen und ehe man sich versah habe ich dich gefragt, ob du das nicht machen möchtest, nicht nur als Aushilfe.» Pocher glaube, dass seine neue Podcast–Partnerin «das eine oder andere Interessante auch erzählen» könnte.