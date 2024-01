Oliver Pocher: Nach der Trennung rief ihn Florian Silbereisen an

Bei der Gelegenheit hätten sich die Männer noch ein wenig ausgetauscht: «Dann haben wir uns über die ganze Geschichte unterhalten und er hat ein bisschen seine Sichtweise geschildert, wie das damals gewesen ist, als Helene Fischer und er auseinandergegangen sind», erzählte der 45–Jährige weiter. Schliesslich habe der Moderator ähnliches erlebt: «Das war ja auch eine grosse öffentliche Trennung. Dann gab es ja auch sehr zügig einen anderen Mann», erinnerte Pocher. «Das ist ja einer der wenigen, der auch nachvollziehen kann, wenn beide so in der Öffentlichkeit stehen und so eine Trennung abgeht, was dann so auf einen einbricht.» Pocher bilanzierte: «Das war ein sehr gutes Telefonat.»