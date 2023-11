Oliver Pocher nach Trennung: Amira ist eine «liebevolle Mutter»

Oliver Pocher möchte immer für seinen Sohn da sein

«Heute vor 4 Jahren war ein besonderer Tag. Unser Sohn ist zur Welt gekommen am 11.11. in Köln», schreibt Pocher zu einem Bild, das offenbar damals im Krankenhaus entstanden ist. Jeweils eine Hand der Eltern und des Kindes sind auf dem Foto zu sehen. Er hoffe, dass der Kleine «auch in dieser anspruchsvollen Zeit seine Fröhlichkeit behalten» könne. Und er fügt an: «Ich Liebe Dich über alles und werde IMMER für Dich da sein. Du bist mit unserem zweiten Sohn das absolute Highlight unserer Beziehung.»