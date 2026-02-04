Oliver Pocher scheitert mit Klage gegen Christian Düren

Prominente Zeugen sagten aus

An beiden Verhandlungstagen wurden auch prominente Zeugen gehört. Die «taff»–Moderatorin Annemarie Carpendale (48), die einst mit Pocher liiert war, bestätigte zwar, von dem Video gehört zu haben. Sie betonte jedoch, es selbst nie gesehen zu haben und niemanden aus dem ProSieben–Umfeld zu kennen, der es gesehen habe. Auch TV–Produzent Pierre Uebelhack (51) gab an, das Video nie zu Gesicht bekommen zu haben.