Oliver Pocher stichelt gegen Amira: «Ihr fehlt die emotionale Reife»

Erst am Freitag ging die erste Folge von Oliver Pochers (45) neuem Podcast «Die Pochers! Frisch recycelt» mit Ex–Ehefrau Sandy Meyer–Wölden (40) online. Einen TV–Auftritt bei RTL–Moderatorin Frauke Ludowig (59) im Rahmen des in Deutschland ausgetragenen NFL–Spiels am Sonntag (5. November) in Frankfurt hat der Comedian und verlassene Ehemann nun genutzt, um erstmals ausführlich im Fernsehen gegen Ex–Partnerin Amira Pocher (31) auszuteilen.