Oliver Pocher tauscht Ex-Frau gegen Pietro Lombardi

In der ersten gemeinsamen Folge, die in der Nacht zu Freitag erscheint, erklärt Pocher den überraschenden Wechsel laut «Bild» mit den Worten: «Eigentlich wäre ich ja heute mit Sandy hier gewesen. Aber ... sie hat zwischen Nepal und Bhutan irgendwie für sich festgestellt, dass sie diesen Podcast so nicht mehr fühlt». Aufhören kam für den 47–Jährigen jedoch nicht infrage: «Ich mache seit sieben Jahren jede Woche freitags einen Podcast. Aufzuhören ist keine Option.»