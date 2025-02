Oliver Pocher teilt gegen Amira Aly und Stefan Raab aus

Auch ihren Erfolg in der Branche schreibt Pocher sich zu: «Sie hat durch mich sehr viel Geld verdient, ist Millionärin geworden, und dann geht's am Schluss fast nur ums Geld. Wo war Amira, als wir uns kennengelernt haben? Wie ist sie aus der Beziehung gegangen? Wo wird sie in ein paar Jahren stehen?» Pocher erzählt auch, dass er gefordert habe, dass Amira seinen Nachnamen wieder ablegt – was er bei seiner anderen Ex–Frau, Alessandra «Sandy» Meyer–Wölden (41), nach deren Trennung ebenfalls getan hatte. «Das lag mir am Herzen», stellte er klar.