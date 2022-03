Oliver Pocher über Ohrfeigen-Angriff: «Hoffe auf die maximale Strafe»

Er freue sich auf die Gespräche mit ihm vor Gericht, so Pocher. «Das werden wir vor Gericht und mit allen Mitteln in nächster Zeit klären.» Es werde eine «ordentliche» Rechnung geben, kündigte der Komiker an. Er hoffe auf die «maximale Strafe», es werde eine teure Veranstaltung. Pocher kündigte zudem an, das Geld an Zwecke zu verteilen, die es dringender bräuchten als er.