Oliver Pocher über sein Ehe-Aus: «Hassliebe trifft es ganz gut»

«Hassliebe trifft es ganz gut»

«Hat es etwas Therapeutisches, wenn man seinen Kummer in Texte packt?», will Kavka von Pocher wissen, der aktuell mit seinem Comedy–Programm «Liebeskasper» tourt. «Für mich schon», so Pocher. «Leute brauchen manchmal eine Tragik. Ich verarbeite das in der Comedy. Für mich hat das schon etwas Therapeutisches gehabt, das hat geholfen.» Im Song «Love the way you lie» von Eminem (51) und Rihanna geht es um das Thema Hassliebe innerhalb einer Beziehung. Von Kavka darauf angesprochen, ob er so etwas schon einmal in seinen Beziehungen erlebt habe, antwortet Pocher: «Soll ich jetzt die letzten zwölf Monate Revue passieren lassen? Ich kann das durchaus nachvollziehen. Hassliebe trifft es, glaube ich, ganz gut.»