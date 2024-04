Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden: Babybauch-Post am 1. April

Moderator Elton (52), der auch in den möglichen Aprilscherz von Entertainer Stefan Raab (57) involviert ist, kommentiert den Pocher–Babybauch–Post in einer Story mit: «Ich weiss, dass Oliver Pocher wieder Vater wird. Ganz sicher!!!» Und Pocher, der die Elton–Story repostet, fügt hinzu: «Geburt ist beim Regina Hallmich Kampf!» Damit spielt er auf das Raab–Comeback an, das am 14. September mit einem Show–Boxkampf stattfinden soll. Ob diese Ankündigung in dem neuen Raab–Video auf Instagram nun ein Aprilscherz ist oder nicht, rätseln die Followerinnen und Follower des erst wenige Tage alten Stefan–Raab–Accounts. Der Entertainer hatte seine Karriere vor der Kamera im Jahr 2015 beendet.