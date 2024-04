Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden verteidigen Aprilscherz

Des Weiteren verrieten die beiden, wie sie die Feiertage abseits des Aprilscherz–Postings verbracht hätten. Er sei an Ostern das erste Mal, seit die Situation «zwischen Amira und mir etwas eskaliert ist», ein paar Tage alleine weg gewesen und habe Zeit in Dubai verbracht, erzählte Pocher. Dort habe er sich «Sonne, Entspannung und gutes Essen» vor seiner Tour in Österreich gegönnt. Bei Alessandra Meyer–Wölden in Miami sei es mit allen Kindern samt Besuch an Ostern hingegen trubeliger gewesen.