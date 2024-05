Oliver Pocher will Amira eine «Plastiktüte» zum Muttertag schenken

In einer Fragerunde will eine Zuschauerin daraufhin wissen, ob denn auch Amira Pocher mit einem Geschenk zum Muttertag rechnen könne: «Es gibt ja noch eine weitere Mutter in deinem Leben: Amira. Kriegt sie auch eine Tasche oder Blumen zum Muttertag?», fragt sie. Pocher spottet darauf: «Ja, eine Plastiktüte.»