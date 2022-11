Oliver und Amira Pocher: Eskalation bei «Grill den Henssler»

Bei «Grill den Henssler» treten am Sonntag Oliver (44) und Amira Pocher (30) gegen Chefkoch Steffen Henssler (50) an. Allerdings hat das Paar auch ordentlich mit sich selbst zu kämpfen. Private Einblicke in das gemeinsame Leben der Pochers gibt schon eine Pressemitteilung im Vorfeld der Folge. Darin erklären die beiden, dass im Hause Pocher die Rollen klassisch verteilt sind, oder wie es der 44-Jährige ausdrückt: «Ich zahle und sie kocht.» Entsprechend fertig ist Amira Pocher auch schon früh am Abend, wie sie erzählt: «Oft bin ich einfach froh, um 19 Uhr im Bett und für mich zu sein und es niemandem recht machen zu müssen.»