Olivia Colman: «Ich habe mich immer irgendwie nicht-binär gefühlt»

Besserer Umgang mit Pronomen

Über die Arbeit an «Jimpa», in dem sie neben überwiegend queeren niederländischen Schauspielern zu sehen ist, sagte sie an «all die Nörgler, Hasser und Gemeine» gerichtet: «Wenn sie doch nur Zeit mit so vielen herzlichen und freundlichen Menschen verbringen könnten! Ich wünsche mir, dass alle einfach vorbeikommen, Hallo sagen und sich von Herzen geliebt fühlen.» Sie habe während der Zusammenarbeit sehr viel dazu gelernt. «Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob ich vorher jemals so viel Zeit mit jemandem aus der Trans–Community verbracht habe, wenn ich so darüber nachdenke. Ja, ich habe einiges gelernt und bin auch besser im Umgang mit Pronomen geworden.»