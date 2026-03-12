Olivia Jones eröffnet Dschungelcamp-Bar in Hamburg

Passend zum Thema der Bar kam viel Reality–Prominenz zur Eröffnung. Mit dabei waren unter anderem Giulia Siegel (51), Claudia Effenberg (60), Julian F. M. Stoeckel (38) und Micaela Schäfer (42), die ebenfalls schon im TV–Dschungel waren. Auch die Ex–Dschungelkönige Menderes Bağcı (41) und Filip Pavlović (31) gaben sich die Ehre. Hubert Fella (58) kam erst im Februar zurück aus dem echten Dschungelcamp in Australien. Zur Eröffnung ging es für ihn diesmal nicht im Flieger, sondern per Bahn.