Olivia Jones: «Neues Gesicht» durch Schönheitsoperation

Auch bei Instagram berichtete Jones über ihr «neues Gesicht». Ihren Fans erklärte sie: «Die Mutti hat total durchrenoviert. Andere kaufen sich ein neues Auto, wenn der Lack ab ist, ich hab aber keinen Führerschein, ich habe lieber in meine Karosserie ein bisschen investiert.» Doch auch in ihrem Social–Media–Beitrag warnt sie: «Solche OPs sind kein Spass und auch immer ein Risiko. Ich bin glücklich, dass es bei mir gut verlaufen ist, aber man sollte das auch nicht verharmlosen und auf die leichte Schulter nehmen.»