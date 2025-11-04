Olivia Munn schätzt Prinzessin Kates Offenheit bei Krebserkrankung

Dass Kate über ihren Weg gesprochen hat, habe es Munn ermöglicht, ihre eigenen Erfahrungen erstmals in Worte zu fassen. Die 45–Jährige, die mit dem Komiker und Schauspieler John Mulaney (43) verheiratet ist, erklärt, dass Prinzessin Kate Dinge gesagt habe, die sie selbst zwar gefühlt hatte, «aber nicht einmal für mich selbst artikulieren konnte». Munn habe erst alles als «eine einzige grosse Reise» betrachtet, Kate habe aber damit Recht, wenn sie sage, dass es erst einen Teil gebe und dann «diese Phase danach, die wirklich, wirklich schwierig ist. Deshalb habe ich es wirklich sehr geschätzt, dass sie das gesagt hat.»