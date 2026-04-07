Olivia Rodrigo kündigt erste Vorab-Single von neuem Album an

Die Ankündigung der Single folgt auf die bereits vor wenigen Tagen bekanntgegebenen Details zu ihrem dritten Studioalbum. Das neue Werk trägt den Titel «you seem pretty sad for a girl so in love» und soll am 12. Juni erscheinen. Es ist ihr erstes Album seit der Nummer–eins–Platte «Guts» im Jahr 2023 und das insgesamt dritte Studioalbum der Grammy–Preisträgerin. 2021 hatte sie ihr Debütalbum «Sour» veröffentlicht.