Olivia Wilde küsst Ex-Ehemann von Ellie Goulding

Beide betonten in ihren jeweiligen Bekanntgaben der Trennung im letzten Jahr in den sozialen Medien, wie «eng befreundet» sie sind und bleiben werden, vor allem im Interesse ihres gemeinsamen Kindes. Jopling hat mit der Sängerin Sohn Arthur, der 2021 geboren wurde. «Wir kümmern uns gemeinsam um unseren Sohn, dessen Wohl wir immer im Blick haben», versprach Goulding in einer Instagram–Story nach dem Ende ihrer vierjährigen Ehe in besagter Instagram–Story an. Ob er die Herausforderungen von Co–Parenting mit Olivia Wilde teilt?