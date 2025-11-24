Olli Schulz gewinnt das Finale von «Wer stiehlt mir die Show?»

Feueralarm und gerissene Hose

Zuvor hatte Schulz bereits für kuriose Momente gesorgt. Beim Spiel «Ich mach mein Kling!», bei dem die Kandidaten ihre Konkurrenten mit Geräuschen stören sollten, drückte er den Feueralarm und legte damit kurz die Produktion lahm. Später riss ihm dann auch noch seine Hose. «Meine Unterhose liegt frei. Aber das macht mich nur noch bissiger», kommentierte der 52–Jährige und bewies dies im Finale. Beim Stand von 4:4 wusste er, wie der Strassenkehrer aus «Momo» von Michael Ende heisst: «Beppo». Joko Winterscheidt scheiterte und meinte: «Ich wusste es nicht und habe es falsch abgeguckt bei Olli und ‹Benno› aufgeschrieben.»