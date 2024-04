Olli Schulz und Jan Böhmermann kommentieren erneut den ESC

«Eine Art Begleitprogramm»

Die beiden «Fest & Flauschig»–Podcaster werden an dem Tag ab 20:45 Uhr auf radio FM4 und im Videostream auf fm4.ORF.at und in der TVThek zu hören und sehen sein. In einem Statement würdigt Böhmermann alle Kommentatoren und beteuert, dass sie ihnen keine Konkurrenz machen wollen. «Es ist eher so eine Art Begleitprogramm», beschreibt er die ESC–Sendung mit seinem Kollegen.