Olly Murs ist zum ersten Mal Vater geworden

Olly Murs feierte seinen Durchbruch im Jahr 2009 mit der Teilnahme an «The X Factor». Auf den zweiten Platz in der Castingshow folgten mehrere Nummer–eins–Alben. Aktuell ist der Brite beruflich sehr eingespannt, den er befindet sich mit Take That auf einer 41–tägigen Tour durch Grossbritannien und Irland. Für die Geburt seines Kindes war Murs aber bestens vorbereitet. «Alle paar Tage habe ich auf der Tournee einen Tag frei, sodass ich, falls es passiert, zurückkommen kann», erklärte er im Interview. Bei den Auftritten im Sommer will er seine kleine Familie bereits im Publikum dabei haben.