Olympia 2024: Das sind die grössten Sportstars in Paris

LeBron James

Der wohl grösste Name unter den Teilnehmenden ist der von LeBron James (39). Der NBA–Superstar gehört neben ebenfalls weltberühmten Kollegen wie Steph Curry (36) und Kevin Durant (35) zum US–Aufgebot. «King James», wie er gerne genannt wird, ist unter anderem auch aus Film und Fernsehen bekannt. In «Space Jam: A New Legacy» übernahm er die Hauptrolle – und damit gewissermassen die Nachfolge des legendären Michael Jordan (61). Zu weiteren Basketballgrössen auf dem Olympia–Court gehören unter anderem Deutschlands NBA–Star Dennis Schröder (30) und der Franzose Victor Wembanyama (20), der 2024 zum Rookie of the Year – also zum besten Newcomer des Jahres – in der US–Liga gewählt wurde.