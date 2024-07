Olympia 2024: Lady Gaga und Céline Dion zeigen sich überwältigt

Es war eine olympische Eröffnungsfeier, die wahrscheinlich Jahre lang in den Köpfen aller bleiben wird, die der unglaublichen Party in Paris vor Ort oder auch am heimischen Fernseher beiwohnen konnten. Die unbestrittenen Highlights des rund vierstündigen Mega–Events an den bekanntesten Orten der französischen Metropole: die Auftritte der beiden Superstars Lady Gaga (38) und – zum krönenden Abschluss – von Céline Dion (56). Beide meldeten sich nach ihren Performances via Instagram mit emotionalen Worten.