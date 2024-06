Olympia 2024: Turnerin Elisabeth Seitz wird ARD-Expertin

Für Elisabeth Seitz (30) ist der Traum von Olympia in Paris nicht vollständig geplatzt. Zwar kann sie voraussichtlich nicht als Turnerin dabei sein, jedoch kommt ihre Expertise auch anders zum Einsatz: Wie die ARD in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wird die Sportlerin als Expertin die Turnübertragungen im Ersten, in der Mediathek und auf «sportschau.de» begleiten.