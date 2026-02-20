Olympia-Abschlussfeier: So enden die Winterspiele in Verona

Nach gut zwei Wochen voller packender Wettkämpfe auf Eis und Schnee gehen die Olympischen Winterspiele von Milano Cortina 2026 an diesem Sonntag (22. Februar) zu Ende. 245 Goldmedaillen in 16 Sportarten werden dann vergeben sein, bevor der feierliche Schlusspunkt gesetzt wird.
Das ZDF überträgt die Zeremonie ab 20:15 Uhr live in «sportstudio live: Olympia». Den Kommentar übernimmt Stefan Bier, durch die Sendung führt Jochen Breyer. Auch Eurosport wird das Event übertragen. Während die Eröffnungsfeier am 6. Februar im imposanten San–Siro–Stadion von Mailand sowie in den Austragungsorten Predazzo, Cortina und Livigno über die Bühne ging, wechselt der Schauplatz für den Abschied: Die Schlussfeier unter dem Motto «Beauty in Action» findet in der Arena von Verona statt.
Die Arena di Verona, offiziell als Verona Olympic Arena firmierend, zählt zu den beeindruckendsten Veranstaltungsorten Italiens und gehört zum UNESCO–Weltkulturerbe. Das römische Amphitheater im Zentrum der Stadt wurde im ersten Jahrhundert nach Christus errichtet und ist damit laut «Olympics.com» sogar älter als das berühmte Kolosseum in Rom. Seit Jahrzehnten finden dort Opern–Aufführungen, Konzerte und kulturelle Grossereignisse statt. Nach der olympischen Schlussfeier bleibt die Arena übrigens im sportlichen Rampenlicht: Am 6. März wird dort auch die Eröffnungsfeier der Paralympischen Winterspiele 2026 ausgerichtet.
Zwei Flammen erlöschen gleichzeitig
Auf die Zuschauerinnen und Zuschauer warten die grossen Traditionen einer olympischen Abschlussfeier. Herzstück ist die gemeinsame Parade der Athletinnen und Athleten, die Seite an Seite ins Stadion einziehen – als Zeichen von Einheit und Freundschaft über alle Ländergrenzen hinweg.
Ein historisches Novum gibt es beim Erlöschen der olympischen Flamme: Erstmals bei Winterspielen werden zwei Feuerschalen gleichzeitig gelöscht – in Mailand und in Cortina d'Ampezzo. Damit trägt die Zeremonie der Besonderheit Rechnung, dass diese Spiele über mehrere Austragungsorte verteilt waren.
Flaggenübergabe an Frankreich
Fester Bestandteil jeder Schlussfeier ist zudem das Einholen der olympischen Flagge. Anschliessend folgt der traditionelle Übergabemoment: Die Fahne wandert an die nächste Gastgeberstadt. Im Fall der Winterspiele 2030 sind das die Französischen Alpen. Mit einer künstlerischen Präsentation dürfte Frankreich dem Publikum einen ersten Vorgeschmack auf das geben, was die Wintersportwelt in vier Jahren erwartet.
Für den musikalischen und künstlerischen Rahmen der Feier unter der künstlerischen Leitung von Alfredo Accatino sorgen unter anderem der italienische Sänger und Songwriter Achille Lauro, Tänzer Roberto Bolle, Schauspielerin Benedetta Porcaroli und DJ Gabry Ponte, die zu den ersten bestätigten Acts der Zeremonie gehören. Bei der Eröffnungsfeier in Mailand standen unter anderem Hollywoodstar Charlize Theron und Popstar Mariah Carey auf der Bühne.