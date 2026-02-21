Olympia-Abschlussfeier: So enden die Winterspiele in Verona

Die Arena di Verona, offiziell als Verona Olympic Arena firmierend, zählt zu den beeindruckendsten Veranstaltungsorten Italiens und gehört zum UNESCO–Weltkulturerbe. Das römische Amphitheater im Zentrum der Stadt wurde im ersten Jahrhundert nach Christus errichtet und ist damit laut «Olympics.com» sogar älter als das berühmte Kolosseum in Rom. Seit Jahrzehnten finden dort Opern–Aufführungen, Konzerte und kulturelle Grossereignisse statt. Nach der olympischen Schlussfeier bleibt die Arena übrigens im sportlichen Rampenlicht: Am 6. März wird dort auch die Eröffnungsfeier der Paralympischen Winterspiele 2026 ausgerichtet.