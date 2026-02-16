Olympia-Ausflug: Boris Becker und Johannes B. Kerner in Mailand

Heimspiel für Boris Becker in Mailand

Während Johannes B. Kerner eine längere Anreise hatte, war der Stadionbesuch für Boris Becker ein Heimspiel. Er lebt mit seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro in der zweitgrössten Stadt Italiens. Hier kam am 21. November 2025 die gemeinsame Tochter Zoë Vittoria zur Welt. In seiner Wahlheimat fühlt sich der gebürtige Leimener zu Hause. «Ich habe in Mailand gut gespielt, ich habe immer italienische Marken getragen. Meine Frau ist in Rom geboren», sagte Becker einmal der Zeitung «Corriere della Sera».