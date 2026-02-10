Olympia-Besuch abgesagt: Königin Silvia von Schweden ist krank

Letzte Woche musste die 82–Jährige laut «Svensk Dam» angeblich bereits zwei Termine absagen. «Die Königin ist etwas indisponiert. Sie hat eine Erkältung, bei der man sich nicht in der Nähe anderer aufhalten sollte, da sie die Krankheit nicht weitergeben möchte. Deshalb bleibt sie leider in Drottningholm», sagte der König demnach bei einer Veranstaltung.