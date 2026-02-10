Olympia-Besuch abgesagt: Königin Silvia von Schweden ist krank

Königin Silvia von Schweden (82) muss ihren Besuch bei den Olympischen Winterspielen absagen. Der Hof hat bestätigt, dass sie erkrankt ist. Ihr Ehemann, Schwedens König Carl XVI. Gustaf (79), ist unterdessen nach Italien gereist, um die Sportler zu unterstützen. Er wurde unter anderem in Val di Fiemme bei einem Langlauf–Wettkampf gesehen.
Die Königin ist erkältet
Wie «Aftonbladet» berichtet, heisst es vom Königshaus über die Abwesenheit von Königin Silvia bei den Olympischen Spielen: «Aufgrund einer Erkältung nimmt Ihre Majestät die Königin nicht an der Reise teil.»
Letzte Woche musste die 82–Jährige laut «Svensk Dam» angeblich bereits zwei Termine absagen. «Die Königin ist etwas indisponiert. Sie hat eine Erkältung, bei der man sich nicht in der Nähe anderer aufhalten sollte, da sie die Krankheit nicht weitergeben möchte. Deshalb bleibt sie leider in Drottningholm», sagte der König demnach bei einer Veranstaltung.
Prinz Daniel kommt ebenfalls zu den Olympischen Spielen
Die schwedischen Athleten werden bei den Winterspielen aber nicht nur von König Carl XVI. Gustaf angefeuert. Wie Medien zuvor bereits berichteten, wird auch Prinz Daniel (52) als Zuschauer bei den Olympischen Spielen erwartet. Der Ehemann von Kronprinzessin Victoria (48) soll unter anderem bei einem Eishockeyspiel des schwedischen Teams auf der Tribüne sitzen, heisst es.
Dass Silvia von Schweden die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo verpasst, dürfte sie schmerzen. Olympische Spiele waren für den König und die Königin schon immer von grosser Bedeutung. 1972 trafen sich Silvia, die aus Heidelberg stammt, und der heutige König Carl XVI. Gustaf in München zum ersten Mal. Sie arbeitete dort als Hostess der Olympischen Sommerspiele. Auch in der Zeit danach besuchten sie regelmässig olympische Wettbewerbe.