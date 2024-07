Olympia: Eine emotionale Máxima und eine entspannte Prinzessin Anne

Nach ihrer Kopfverletzung durch einen Unfall Ende Juni nahm Prinzessin Anne bereits am 23. Juli das Auftakttreffen des IOC für die Olympischen Sommerspiele in Paris wahr. Zudem nahm sie an einem Empfang des britischen Olympia–Teams in der britischen Botschaft in Paris teil oder besuchte das Leichtathletik–Team beim Training.