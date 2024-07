Olympia-Eröffnungsfeier: Mehr als 10 Millionen vor den TV-Geräten

Wie die AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit der GfK am Samstagmorgen mitteilte, wohnten alleine in Deutschland der ARD–Übertragung ab 19:30 Uhr im Ersten im Schnitt 10,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei. Besonders bemerkenswert ist dieser hohe Wert aufgrund der sehr langen Dauer der Feierlichkeiten: Rund vier Stunden wechselten sich in Paris die Einfahrt der Sportler und unterschiedlichste Darbietungen ab.