Olympia in Paris: König Felipe VI. schwört spanische Athleten ein

Die Promi–Dichte in der französischen Hauptstadt Paris wächst und wächst angesichts der bevorstehenden Olympia–Eröffnung am Freitagabend (26. Juli). Nach den dänischen Royals König Frederik (56) samt Ehefrau Mary (52) weilen inzwischen auch Spaniens König Felipe VI. (56) nebst Königin Letizia (51) von Spanien in der Stadt der Liebe. In der spanischen Botschaft in Paris empfingen die beiden die Sportlerinnen und Sportler, die ihr Land in den kommenden Tagen bei den Olympischen Sommerspielen vertreten werden.