Olympia in Paris: Regnet es heute Gold über Deutschland?

Einzug ins Traumfinale im Basketball?

17:30 Uhr: Um den Einzug ins Finale um Gold geht es heute ab 17:30 Uhr für das deutsche Basketball–Team der Männer. Die amtierenden Weltmeister wollen gegen Frankreich unbedingt in ihr Traumfinale gegen die USA einziehen. Gegen das französische Team gab es in der Vorrunde bereits einen überzeugenden Sieg. Dennis Schröder (30) und Co. gehen also mit viel Selbstvertrauen in ihr Halbfinale.